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Общество12 июля 2021 12:28

Коронавирус в Орловской области на 12 июля 2021: заболели 90 человек, умерли двое

Пандемия унесла жизни уже 774 человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 12 июля 2021

Коронавирус в Орловской области на 12 июля 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 июля 2021, в Орловской области выявили еще 90 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период пандемии в регионе заболели 38 543 человека.

При этом накануне из больниц выписались по выздоровлению 84 орловца, а за весь период наблюдений 36 471.

Однако в Орловской области по-прежнему фиксируются новые смертельные исходы. Федеральный оперштаб подтвердил, что умерли еще два пациента с диагностированным коронавирусом. Всего из-за заболевания не стало 774 человек.