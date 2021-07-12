Юриста охранного предприятия из Орла осудят за мелкое взяточничество

Юриста ЧОПа осудят за взятку в тысячу рублей Фото: Архив "КП"

Суд вынесет приговор юристу частного охранного предприятия из Орла. Держать ответ сотрудник ЧОПа будет по статье "Мелкое взяточничество".

За время следствия установлено, что в феврале 2020 года сотрудник ЧОПа передал тысячу рублей высокопоставленному сотруднику Росгвардии: начальнику городского отдела лицензионно-разрешительной работы. Это была "оплата" за покровительство.

- Обвиняемый передал взятку за общее покровительство по службе, выразившееся в предупреждении директора частного охранного предприятия о предстоящей поверке со стороны органов прокуратуры, - пояснил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.