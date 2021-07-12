Результаты обследования Колхозного моста в Орле станут известны через 10 дней. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается техническое обследование несущих конструкций Колхозного моста. Он закрыт для движения транспорта уже несколько месяцев из-за опасений в его безопасности.

В настоящее время специалисты профильной организации проверяют на прочность и замеряют толщину бетона, устанавливают прогибы конструкции и изучают геометрию моста. Через 10 дней должны стать известны результаты.

- По результатам исследования заказчик в лице МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла» (УКХ) должен принять решение: делать капитальный ремонт Колхозного моста или реконструировать сооружение, - сообщил Николай Левкович, генеральный директор ООО «Проект-сервис», ведущего исследования.