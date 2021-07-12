Ряд жилых домов и детсад в Орле останутся без горячей воды Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 июля, ряд жилых домов в районах Орла останется без горячей воды. В городе вновь идут ремонтные работы.

Так, девяти часов утра до двенадцати часов дня горячей воды сегодня не будет в детском саду №33, в домах №1 и 2 на улице бульваре Победы, в доме №54 по улице Металлургов, доме №84 по Раздольной, на Герцена, 17 и домах на Революции, 30 и 34. Об этом сообщает ООО «Орловская теплосетевая компания».

Дольше придется ждать жильцам дома №31 в Ботаническом переулке и дома №5 по переулку Маслозаводской. Как сообщает ООО «Газпром теплоэнерго Орел», здесь горячей воды не будет до 17 часов 15 июля.

До 17 часов 19 июля 2021 горячей воды не будет по Солнцевской улице в доме №14 и в доме №18 по Черепичной улице.