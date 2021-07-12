В Орловской области выявили почти 1500 тонн зерна, задекларированных в фантомных лабораториях Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области сельхозпредприятие из Малоархангельского района осталось без декларации соответствия четыре партии зерна объемом 1450 тонн. Причина – протоколы необходимым испытаний выдали фантомные лаборатории, зарегистрированные на территории Московской области.

Нарушения выявили в ходе проверки сотрудники Управления Россельхознадзора. Кроме того, это же сельхозпредприятие, не имея декларации о соответствии на 636,5 тонн пшеницы, сои, ячменя и гречихи, выпустило их в обращение на пищевые цели.

- На основании выявленных нарушений в отношении предпринимателя возбуждено административное производство. В июне 2021 года постановлениями индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Выдано четыре предписания об отзыве декларации на зерно. Действие декларации о соответствии прекращено, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.