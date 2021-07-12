В аварии на трассе «Орел – Тамбов» пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В воскресенье, 11 июля, на перекрестке на 137 километре трассы «Орел – Тамбов» произошла авария. При столкновении «Шевроле и «ВАЗа» пострадали несколько человек.

ДТП случилось в половине одиннадцатого часа утра. 34-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны Ельца, в этот момент на перекрестке находился «ВАЗ 2111» под управлением 48-летнего автомобилиста. Избежать столкновения им не удалось.

- В результате ДТП водитель и 50-летняя пассажирка «ВАЗ 2111» получили телесные повреждения. Также травмы получила 34-летняя пассажирка «Шевроле», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.