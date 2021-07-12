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Общество12 июля 2021 10:20

В Орле появится региональный центр компетенций в сфере производительности труда

Сейчас сотрудники центра проходят обучение
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле появится региональный центр компетенций в сфере производительности труда

В Орле появится региональный центр компетенций в сфере производительности труда

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле появится региональный центр компетенций в сфере производительности труда и учебный производственный площадка «Фабрика процессов». Соответствующее распоряжение с утверждением «дорожной карты» подписал 6 июля губернатор Андрей Клычков.

С 5 июля запланировано обучение сотрудников центра, а с 10 августа стажировка на предприятиях Орловской области.

- РЦК начнет работу в Орловской области с 1 июля 2022 года. В 2021 году и далее в период с января по май 2022 года работники РЦК будут проходить этапы профессионального обучения и сертификации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.