В опрокинувшейся на трассе «Орел-Ефремов» «Ладе» пострадал девятилетний мальчик. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В воскресенье, 11 июля, в Залегощенском районе произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. 36-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

Инцидент произошел на 50 километре автодороги «Орел- Ефремов» в 18:37 часов вечера. «Лада» направлялась в сторону Орла, когда произошла авария.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- Водитель не справился с управлением допустил съезд с дороги в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 9-летний пассажир получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.