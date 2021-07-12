Орловец украл велосипед ребенка и продал первому попавшемуся Фото: Архив "КП"

В Орле произошла очередная кража велосипеда. Двухколесный транспорт, который владельцы оставляют в подъездах своих домов, по-прежнему остается легкой мишенью для воришек. В этот раз велосипед за 13 тысяч рублей похитили у ребенка.

Семья оставила велосипед всего на час в незапертом тамбуре, но этого времени хватило. 36-летний мужчина из Орловского района тайком стащил его и продал на улице неизвестному прохожему за одну тысячу рублей.

В настоящее время личность похитителя установили и возбудили на него уголовное дело о краже.

- В настоящее время данный мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о том, что не стоит оставлять двухколесный транспорт без присмотра. Лучший вариант – забирать его домой, использовать специальные запирающие устройства с металлическим стержнем и хранить все документы на велосипед.