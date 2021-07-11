Погода в Орле на 12-16 июля: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Погода в Орле на 12-16 июля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя в Орловской области будет сухой, знойной и практически безветренной. Публикуем полный прогноз погоды на 12-16 июля 2021.

В понедельник, 12 июля, по прогнозам Росгидрометцентра, ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью столбики термометров покажут +18. Ветер северо-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник, 13 июля, по-прежнему небольшая облачность и жара. Днем +31 градус, ночью +17. Ветер восточный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В среду, 14 июля, погода будет сухой и знойной. Без осадков. Днем +32 градусов, ночью +16. Ветер вновь северо-восточный 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В четверг, 15 июля, переменная облачность без осадков. Днем +33 градуса, ночью +18. Ветер северо-западный 1 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

В пятницу, 16 июля, ожидается кратковременный дождь с переменной облачностью. Днем +33 градуса, ночью +18. Ветер юго-западный 1 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.