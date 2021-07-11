На средства Президентского гранта в Ливнах установят солнечные часы

К октябрю 2022 года в городском парке «Славянский сад» в Ливнах должны появиться солнечные часы, причем не одни. Город выиграл Президентский грант в размере более 1,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Время Солнца».

При этом сумма софинансирования составляет 589,7 тысяч рублей. Реализует проект молодежная общественная организация «Объединение добровольцев города Ливны «Орион».

Первые солнечные часы будут классическими, а вторые – инновационные с индикатором.

- Проект солнечных часов разработан коллективом технических объединений Центра творческого развития имени Н.Н. Поликарпова. В рамках проекта «Время Солнца» планируется провести Региональный форум научно-технического творчества детей и молодежи «ТЕХНО_Start» и Межрегиональный фестиваль народного творчества «Время солнца», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.