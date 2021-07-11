Процедура ЭКО в Орловской области помогла родиться 12 малышам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За пять месяцев, с января по май 2021 года, в Орловской области на свет после процедуры ЭКО появились 12 малышей, а на учет по беременности встали 19 женщин. Такие данные приводит региональный Департамент соцзащиты.

Менее чем за полгода состоялось 88 процедур экстракорпорального оплодотворения, организованного за счет средств обязательного медицинского страхования. Теперь борьбу с бесплодием семей продолжит недавно открывшийся Центр ЭКО на базе НКМЦ имени Зинаиды Круглой.

- Врачи, которые будут проводить процедуру, прошли обучение в Московском НИИ им. Кулакова. Все этапы полного цикла экстракорпорального оплодотворения будут бесплатными, и выполняться по полису ОМС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.