Пункты вакцинации в Орле 11 июля будут работать возле «Современника» и ДК Железнодорожников

Пункты вакцинации в Орле 11 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 11 июля, в Орле продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В этот раз они разместятся в Железнодорожном и Заводском районах.

Сделать прививку можно будет на улице Привокзальная,8 (ДК Железнодорожников) и на улице Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»). Время работы мобильных пунктов – с 9.00 до 16.00.

- При себе обязательно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед приемом вакцины всех пациентов ожидает осмотр врачей, - сообщает пресс-служба администрации Орла.