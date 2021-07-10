Орловец, крушивший остановку на Октябрьской, обещал возместить ущерб Фото: Архив "КП"

В Орле желание крушить все вокруг обернулось для 37-летнего мужчины уголовным делом о вандализме. Одним июньским вечером он решил выплеснуть свои эмоции и разбил стекло в остановочном павильоне на Октябрьской улице.

Правда, сбежать орловец не успел. Его задержали случайные прохожие, ставшие свидетелями инцидента. Они вызвали полицию и дождались прибытия оперативников.

- Мужчина признался в совершении данного противоправного деяния и выразил намерение возместить причиненный материальный ущерб, который составил порядка семи тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время орловцу избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

Полиция напоминает, что вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех месяцев, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года или арестом на срок до трех месяцев.