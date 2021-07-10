Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2021 4:57

Вечером 10 июля Маслозаводской переулок Орла временно перекроют из-за ремонта

Движение транспорта остановится в субботу и возобновится только в понедельник
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Маслозаводской переулок в Орле временно перекроют из-за ремонта

Маслозаводской переулок в Орле временно перекроют из-за ремонта

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня вечером, 10 июля, в Маслозаводском переулке Орла в Заводском районе временно перекроют дорогу. Движение транспорта остановится здесь в 21.00.

Запрет на проезд на участке от Комсомольской улицы до Пищевого переулка продлится все воскресенье. Движение возобновится только в шесть утра понедельника 12 июля. Причиной перекрытия станет продолжающийся ремонт дороги. Об этом в соцсетях сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

- Проезд грузового транспорта будет осуществляться в прямом и обратном направлении по улице Комсомольской, Кромскому шоссе и улице Высоковольной. Напомним, ремонт Маслозаводского переулка должен завершиться к 31 июля 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Орла.