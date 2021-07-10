Вечером 10 июля Маслозаводской переулок Орла временно перекроют из-за ремонта

Маслозаводской переулок в Орле временно перекроют из-за ремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня вечером, 10 июля, в Маслозаводском переулке Орла в Заводском районе временно перекроют дорогу. Движение транспорта остановится здесь в 21.00.

Запрет на проезд на участке от Комсомольской улицы до Пищевого переулка продлится все воскресенье. Движение возобновится только в шесть утра понедельника 12 июля. Причиной перекрытия станет продолжающийся ремонт дороги. Об этом в соцсетях сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

- Проезд грузового транспорта будет осуществляться в прямом и обратном направлении по улице Комсомольской, Кромскому шоссе и улице Высоковольной. Напомним, ремонт Маслозаводского переулка должен завершиться к 31 июля 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Орла.