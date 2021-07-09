Погода на выходных в Орле: 10 и 11 июля будет солнечно и жарко

Выходные в Орле будут жаркими Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наступающие выходные будут жаркими и солнечными. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 10 и 11 июля.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 10 июля воздух разогреется до +16 градусов ночью и +31 в дневное время. Небо ясное, небольшая облачность. Дождя не ожидается. Ветер с севера 1 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В воскресенье 11 июля воздух прогреется до +18 ночью до +30 днем. Вновь ясно и малооблачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 3 м/с, атмосферное давление 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, следующая рабочая неделя выдастся аномально жаркой: ожидается до +34...+35 градусов. Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.