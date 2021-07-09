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Здоровье9 июля 2021 17:04

В больницах Орла 6 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ

Все чаще заболевшим ковидом ставят диагноз внебольничная пневмония
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Архив "КП"

В Орловской области несколько человек, заболевших коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Владимир Николаев, и.о. главы регионального депздрава, сегодняшнем онлайн-брифинге с журналистами.

В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ лежат 6 пациентов. Как отметил Николаев, они находятся в больницах им. Боткина и Семашко.

В целом у жителей региона, больных коронавирусом, все чаще развивается пневмония. По последним данным, более чем у 46% забовших ковидом подтвердился диагноз "внебольничная пневмония". Чаще всего болеют люди пожилого возраста. Не зафиксировано случаев пневмонии среди младенцев и детей в возрасте 7-14 лет.