Протаранивший машину ДПС и напавший на гаишников орловец предстанет перед судом

32-летнего орловца осудят за пьяное ДТП и нападение на гаишников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до суда дошло дело пьяного водителя, который протаранил патрульную машину ДПС и напал на полицейского. Расследование завершил следком.

Беспорядок обвиняемый учинил на дороге в Глазуновском районе в марте 2021. На момент происшествия он уже был привлечен к ответственности за пьяную езду, однако это ему не помешало вновь употребить спиртное и сесть за руль. Поездка закончилась ЧП: водитель подшофе врезался в полицейское авто, а после накинулся на гаишника, повалил того на асфальт. На помощь пришел другой полицейский, но буйный водитель не унимался, пустил в ход кулаки. Через какое-то время дебошира удалось "обезвредить".

Уголовное дело было в отношении 32-летнего мужчины возбуждено было сразу по двум статьям УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и применение насилия в отношении представителя власти.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.