В Орловской области не будут вакцинировать от коронавируса детей

Прививки от ковида делают только взрослым с 18 лет Фото: Архив "КП"

Сегодня, 9 июля, онлайн-брифинг с журналистами провел исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. Он ответил на вопросы о коронавирусе, в частности отметил, что вакцинировать детей и подростков в регионе не будут.

Владимир Николаев пояснил, что вакцинация от коронавируса начинается только с 18-летнего возраста при отсутствии противопоказаний.

По последним данным полностью завершили вакцинацию в Орловской области почти 84 тысяч человек, а первый укол двухкомпонентной вакциной сделало больше 124 тысяч орловцев.