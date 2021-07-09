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Общество9 июля 2021 15:33

В Орловской области не будут вакцинировать от коронавируса детей

Онлайн-брифинг провел и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Прививки от ковида делают только взрослым с 18 лет

Прививки от ковида делают только взрослым с 18 лет

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 9 июля, онлайн-брифинг с журналистами провел исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. Он ответил на вопросы о коронавирусе, в частности отметил, что вакцинировать детей и подростков в регионе не будут.

Владимир Николаев пояснил, что вакцинация от коронавируса начинается только с 18-летнего возраста при отсутствии противопоказаний.

По последним данным полностью завершили вакцинацию в Орловской области почти 84 тысяч человек, а первый укол двухкомпонентной вакциной сделало больше 124 тысяч орловцев.