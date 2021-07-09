В деревне под Орлом мужчина украл деньги из квартиры спящей соседки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Житель Орловской области украл деньги из квартиры своей односельчанки. 10 тысяч рублей сосед-рецидивист вытащил из жилища пожилой женщины, пока та спала.

Действие развернулось в деревне Михайловка Орловского района. В полицию пришла 72-летняя местная жительница, которая заявила: из ее жилья пропали деньги. Полицейские взялись за дело о краже, в скором времени им удалось вычислить похитителя. Как оказалось, к бабушке наведался 43-летний житель той же деревни, ранее судимый. Он постучал в квартиру, но никто не открыл. Дверь оказалась незаперта. Незваный визитер вошел, увидел, что соседка спит, и похитил сбережения, которые хранились в шкатулке.

Возбуждено уголовное дело.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.