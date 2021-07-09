В Плещеевской больнице Орла развернули 70 коек для ковид-больных

В районной Плещеевской больнице Орловской области развернули 70 коек для больных коронавирусом. В общей сложности в регионе, по состоянию на 8 июля 2021, оборудовано 1026 специализированных мест для пациентов с ковидом.

Об этом сообщил и.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев. Дополнительные места решено было ввести в оборот из-за роста заболеваемости в области. Из всех имеющихся в больницах коек свободными остается 21,9% - 771 место занято зараженными пациентами.

- В медучреждениях имеется достаточный запас лекарств, расходных материалов и кислорода, - пояснил Владимир Николаев.