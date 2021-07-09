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Происшествия9 июля 2021 14:40

Во Мценске 20-летний водитель на "ВАЗе" сбил пешехода

Мужчина, попавший под колеса, дорогу переходил в неположенном месте
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пешеход-нарушитель очутился под колесами

Пешеход-нарушитель очутился под колесами

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под колесами легкового автомобиля оказался мужчина-пешеход в городе Мценске Орловской области. Без ранений не обошлось.

ДТП случилось поздним вечером в четверг, 8 июля. Двадцатилетний водитель ехал за рулем отечественной машины "ВАЗ" по улице Мира. Было около 23 часов, когда дорогу проезжую часть решил пересечь тридцатилетний пешеход: он двигался от площади Ленина в направлении улицы Тургенева. При этом до перехода мужчина не дошел, а водитель "ВАЗа" не успел вовремя затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.