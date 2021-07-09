В Орле директор ЧОПа пойдет под суд за взятку в тысячу рублей

Следком завершил расследование дела о коррупции Фото: Архив "КП"

На скамье подсудимых в Орле окажется директор ЧОПа за взятку в одну тысячу рублей. Следком завершил расследование уголовного дела.

Деньги глава охранного предприятия передал начальнику отдела росгвардии за покровительство. По договору между мужчинами предусматривалось, что ЧОП избежит проверок, а также его руководство не будет привлечено к административной и другой ответственности, в случае нарушений. Однако оба участника сделки погорели на коррупции. Дело в отношении директора охранного предприятия расследовалось по статье "Мелкое взяточничество".

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.