Отделы МФЦ в Орловской области с 12 июля приостанавливают массовый прием

С 12 июля МФЦ приостановит массовый прием в порядке очереди Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с 12 июля отделы МФЦ приостановят массовый очный прием посетителей. Для получения услуг предварительно нужно будет записаться.

Как сообщили в пресс-службе регионального Правтельства, строго будет проверяться наличие масок или респираторов. Кроме того обязательно соблюдения социальной дистанции в полтора метра и приходить нужно ко времени записи, не раньше чем за 10 минут до назначенного времени. Записаться можно через официальный сайт МФЦ или по телефону 8 (4862) 59-86-86.

Отмечается также, что некоторые услуги все же будут предоставлять орловцам без предварительной записи в режиме живой очереди. Это выдача документов, услуги, касающиеся портала Госуслуг, а также услуги Росреестра.

Причина таких ограничений - рост заболеваемости коронавирусом.