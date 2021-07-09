Три женщины пострадали в столкновении "Рено" и "Пежо" под Орлом

Водитель и пассажирки "Рено" получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе "Орел-Тамбов" столкнулись две легковых иномарки, пострадали три человека. Подробности ДТП озвучили в региональной Госавтоинспекции.

Произошла автомобильная авария вечером, около 19 часов, в четверг 8 июля. Со стороны Орла в направлении районного центра Ливны вел легковушку "Пежо" 37-летний водитель. Сзади попутно ехала иномарка "Рено Логан" под управлением 47-летней женщины.

- В районе 13 километра водитель "Пежо" допустил столкновение с транспортным средством "Рено Логан" . В результате ДТП водитель автомобиля "Рено", а также два пассажира, женщины 27 лет и 41 года, получили телесные повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день на дорогах области полицейские зафиксировали 10 ДТП. В трех из них пострадали люди.