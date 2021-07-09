В Орле случился пожар в девятиэтажке улице 5 Августа

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле случился пожар в девятиэтажном доме. Все произошло 8 июля в многоэтажке по улице 5 Августа.

В пожарную службу звонок с сообщением о возгорании поступил вчера около половины седьмого вечера. На место прибыли спасатели. Как оказалось, очагом возгорания стала постель в квартире.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии никто не пострадал.