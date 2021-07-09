Водитель "ВАЗа" получил ранения в ДТП с четырьмя автомобилями под Орлом

В ДТП с четырьмя автомобилями водитель "ВАЗа" получил ранения Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" получил серьезные ранения в ДТП на дороге "Калуга-Орел". В аварию попали сразу четыре автомобиля.

Все произошло под Болховом. 59-летний водитель отечественной легковушки "ВАЗ 2107", проще "семерки", стал съезжать с трассы на грунтовку. При левом повороте его машина столкнулась с грузовиком "КамАз", который ехал навстречу под управлением 50-летнего мужчины. После удара от столкновения не смог уйти водитель на автомобиле "Лада Ларгус", который ехал сзади попутно "семерке". И после этого столкновения от "семерки" отлетели делали и угодили и угодили в еще одно авто, "Шевроле", которое тоже двигалось в попутном направлении.

- В результате ДТП водитель транспортного средства "ВАЗ 2107" получи телесные повреждения, он госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.