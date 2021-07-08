У орловца украли неисправный автомобиль

У жителя Орла украли неисправный автомобиль. Мужчина оставил свой "ВАЗ" на улице Чапаева, а когда вернулся, того и след простыл.

Владелец пропавшего авто обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что машина сломалась и ее пришлось припапковать вдали от дома. Когда через несколько недель мужчина вернулся за своей" двенадцатой", ее кто-то увел. Похитителя оперативникам удалось вычислить.

Под подозрение попал житель близлежащего меогоквартирного дома. Как оказалось, мужчина приметил брошенный автомобиль, нанял эвакуатор и увез его, как будто свой. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

- Ведется следствие. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливают сотрудники полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.