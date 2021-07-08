Прививки от коронавируса можно будет сделать в МФЦ Орла и на автовокзале

Пункты вакцинации в Орле могут появиться в МФЦ и на автовокзале Фото: Наталья Меркулова

В Орле пункты вакцинации от коронавируса планируют открыть в МФЦ и на автовокзале. Такая информация прозвучала сегодня, 8 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается напряженной. Вакцинация продолжается. По последним данным, которые приводит пресс-служба правительства региона, прививки сделали 124 178 жителей области, а завершили вакцинацию полностью 83 903 человека.

Сейчас прививку можно сделать в поликлиниках, ежедневно работающем пункте вакцинации ТМК "Гринн", а также в мобильных прививочных пунктах. Записаться можно по телефону 122, на портале Госуслуг, а также через электронную регистратуру Орловской области.