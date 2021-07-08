В Мценске организовали ежедневную работу мобильного пункта вакцинации Фото: Архив "КП"

6 июля в Мценске начал ежедневную работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Записываться заранее, чтобы сделать прививку, не нужно. Достаточно, взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Мобильный пункт работает в Микрорайоне I возле дома № 18 (территория, прилегающая к магазину «Пятерочка»). Время работы с 9:00 до 12:00.

- Справочную информацию по вопросу вакцинации можно получить в регистратуре Мценской ЦРБ по телефонам 2-28-64 и 2-29-19, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, записаться на вакцинацию в больнице можно через Госуслуги, электронную регистратуру Орловской области или региональный call-центр по телефонам 122 или 8(4862)40-20-56.