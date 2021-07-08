В Заводском районе Орла включили воду после аварии на водопроводе

Участок магистрального водопровода в Орле починили Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 8 июня, в Орле завершаются аварийные ремонтные работы на участке магистрального трубопровода в 909 квартале. Напомним, накануне вечером прорыв трубы оставил без воды жителей Заводского, Советского районов и Болховского микрорайона.

В зону отключения попали не только жилые дома, но и социальные учреждения (в том числе и детские сады). Устранить причину большой протечки удалось около пяти часов назад. Около часа дня аварийная бригада вела работы по засыпке раскопанного участка водопровода.

Как сообщает мэр Орла Юрий Парахин в соцсетях, в Заводском районе уже полностью прошло подключение воды. Первыми она должна была появиться на Новой Ботанике.

- Заводской район пущен полностью. Теперь дело за управляющими компаниями. На запуск Советского района потребуется еще час, - сообщил Юрий Парахин.