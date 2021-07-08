В Орловской области уничтожили 31 очаг произрастания наркорастений Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2021», проведенного региональным УМВД. Сотрудники полициине только дорослись с дикорастущим наркотическим растением, но и с его распространителями.

Согласно озвученным данным, в Орловской области с начала сезона был выявлен 31 очаг произрастания дикорастущих растений общей площадью 39060 кв.м. Владельцам земельных участков, на которых был замечен дикорастущий мак, выдали предписания о его немедленном уничтожении.

- В ходе проведения операции составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, три из которых связаны с употреблением наркотических средств растительного происхождения. К административной ответственности привлечено 21 физическое лицо, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В целом за время проведения первого этапа операции «Мак-2021» из оборота изъяли более 850 граммов наркотических средств растительного происхождения.