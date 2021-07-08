В Орловской области подсчитали, сколько средств выделено на новое оборудование для больниц Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 июля, в Орле состоялось еженедельное совещании с главами муниципальных образований. В центре внимания оказалась реализации в регионе двух региональных проектов: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Согласно озвученным данным, на реализацию проектов общей сумме выделено около 165,5 миллиона рублей.

Оборудование в рамках проектов должны приобрести для шесть медицинских организаций: Региональный сосудистый центр на базе областной клинической больницы, первичные отделения на базе городской больницы скорой медпомощи им. Семашко, Ливенская и Мценская ЦРБ, а также НКМЦ им. Круглой и Орловский областной онкодиспансер.

- Так, Областная клиническая больница проводит работу по закупке аппарата УЗИ и комплекта мягких модулей для зала лечебной физкультуры. В настоящее время оборудование для НКМЦ им. Круглой приобретено, контракт исполнен и оплачен. Практически завершены эти работы и в онкодиспансере, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.