Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 12:56

В Ливнах при попытке перебросить мобильники в колонию задержали трех мужчин

Ранее нарушители сами отбывали там наказание
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ливнах при попытке перебросить мобильники в колонию задержали трех мужчин

В Ливнах при попытке перебросить мобильники в колонию задержали трех мужчин

Фото: Архив "КП"

6 июля в Ливнах при попытке перебросить мобильники на территорию исправительной колонии №2 задержала трех мужчин. Как позже выяснилось, все они ранее сами отбывали там наказание.

«Запрещенку» нарушители упаковали в три свертка. Их сотрудники УФСИН и обнаружили во время осмотра внутренней запретной зоны на нулевом рубеже. Кроме пяти мобильных телефонов здесь оказались две аккумуляторных батареи и одно зарядное устройство.

- Прибывшая на место оперативная группа МО МВД России «Ливенский» составила протокол об административном правонарушении по статье 19.12. Напомним, передача либо попытка передачи предметов, запрещенных законом для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изъятых запрещенных предметов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.