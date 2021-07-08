В Ливнах при попытке перебросить мобильники в колонию задержали трех мужчин Фото: Архив "КП"

6 июля в Ливнах при попытке перебросить мобильники на территорию исправительной колонии №2 задержала трех мужчин. Как позже выяснилось, все они ранее сами отбывали там наказание.

«Запрещенку» нарушители упаковали в три свертка. Их сотрудники УФСИН и обнаружили во время осмотра внутренней запретной зоны на нулевом рубеже. Кроме пяти мобильных телефонов здесь оказались две аккумуляторных батареи и одно зарядное устройство.

- Прибывшая на место оперативная группа МО МВД России «Ливенский» составила протокол об административном правонарушении по статье 19.12. Напомним, передача либо попытка передачи предметов, запрещенных законом для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изъятых запрещенных предметов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.