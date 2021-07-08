Во дворе дома на Металлургов в Орле иномарка сдавала назад и сбила пенсионера. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 7 июля, в Северном районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. Иномарка сбила 65-летнего мужчину, сдавая назад.

Авария случилась во дворе дома №19 «б» по улице Металлургов в районе пяти часов вечера. 58-летний водитель «Рено Логан» задним ходом по дворовой территории и задел пенсионера. Мужчина в это время шел в попутном направлении.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Он отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Ранения получили три человека.