Коронавирус в Орловской области на 8 июля 2021: заболели 95 человек, умели двое

Коронавирус в Орловской области на 8 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 июля 2021, в Орловской области, по данным федерального оперштаба, подтвердилось 95 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе болеют 1269 человек.

Численность выздоровевших за последние сутки ниже, чем количество заболевших. Накануне из больниц выписались 82 орловца, переболевших коронавирусом. Всего смогли справиться с заболеванием 38 176 человек.

Новые смертельные случаи в Орловской области также продолжают фиксироваться. Все за весь период пандемии коронавирус унес жизни 765 человек. Накануне подтвердилось, что умерли два пациента с диагностированным коронавирусом.

Всего почти за полтора года пандемии в Орловской области заболели 38 176 человек.