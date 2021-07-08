Дом с осыпающейся штукатуркой на Октябрьской в Орле все-таки отремонтируют. Фото: ОНФ Орловской области

Во вторник, 6 июля, в Орле прошла встреча руководителя фонда капремонта Владислава Басалаева с председателем горсовета Василием Новиковым. Одной из тем на повестке дня стал ремонт дома №50 по Октябрьской улице в Советском районе.

Капитальный ремонт в здание с 65-летней историей начнется через две недели. Здесь должны отремонтировать фасад и крышу.

- Ремонт будет осуществлять орловская организация ООО «Инженерные технологии». Договор с этой компанией был подписан 5 июля. Стоимость работ составит свыше девяти миллионов рублей, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Напомним, еще год назад активисты ОНФ обратили внимание властей на дом, с которого штукатурка сыпется на голову. Еще тогда она отслаивалась по всей поверхности фасада здания и падала вниз. Прогулки возле дома были небезопасны, но долгое время вместо ремонта здесь была только сигнальная лента.