В Парке Победы в Орле оборудуют площадку для экстремального спорта. Фото: Портал Орловской области

В Орле в реконструируемом сейчас Парке Победы оборудуют площадку для экстремального спорта. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в интервью телеканалу «Первый Областной».

Жители города смогут заниматься в парке скейтбордингом, кататься на роликах, проходить специальные трамплины, велодорожки. Скейт-площадка разместиться на территории почти в три тысячи квадратных метров.

По словам главы региона, жители города смогут увидеть обновленный парк уже к 5 августа.

- Кроме того, планируется развивать патриотическую направленность парка. При этом жители сами решат, что должно появиться в Парке Победы в рамках его основной тематики, - сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.