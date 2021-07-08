Под Орлом «Ауди» вылетела с дороги и угодила в лесополосу

7 июля 2021 под Орлом «Ауди» вылетела с дороги и угодила в кювет. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В среду, 7 июля, в Урицком районе произошла авария. Ауди» вылетела с дороги и угодила в лесополосу.

ДТП случилось в районе четырех часов дня на седьмом километре автодороге «Нарышкино-Большое Сотниково-Болотовские Дворы». 20-летний водитель легковушки не справился с управлением съехал в левый кювет по ходу движения.

- В результате аварии водитель и его 20-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Ранения получили три человека.