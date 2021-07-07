В должности ректора Орловского ГАУ утвердили Владимира Масалова

Владимир Масалов (справа) утвержден в должности ректора ОрелГАУ Фото: Наталья Меркулова

В должности ректора Орловского гоударственного аграрного университета утвержден Владимир Масалов. Ранее он был исполняющим обязанности главы аграрного вуза.

Приказ о назначении подписала Ольга Гатагова, замминистра сельского хозяйства России накануне, 6 июля. Владимир Масалов в должности вриоректора работал с осени 2020 года, пост он перенял от Татьяны Гуляевой.

Масалов работал в ОГАУ с конца девяностых, был преподавателем и деканом. В 2016 году он участвовал в выборах ректора, но победы не одержал. Несколько лет возглавлял институт естественных наук крупнейшего орловского вуза - ОГУ им. Тургенева.