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Общество7 июля 2021 15:52

В должности ректора Орловского ГАУ утвердили Владимира Масалова

Приказ о назначении подписан 6 июля замминистром сельского хозяйства РФ
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Владимир Масалов (справа) утвержден в должности ректора ОрелГАУ

Владимир Масалов (справа) утвержден в должности ректора ОрелГАУ

Фото: Наталья Меркулова

В должности ректора Орловского гоударственного аграрного университета утвержден Владимир Масалов. Ранее он был исполняющим обязанности главы аграрного вуза.

Приказ о назначении подписала Ольга Гатагова, замминистра сельского хозяйства России накануне, 6 июля. Владимир Масалов в должности вриоректора работал с осени 2020 года, пост он перенял от Татьяны Гуляевой.

Масалов работал в ОГАУ с конца девяностых, был преподавателем и деканом. В 2016 году он участвовал в выборах ректора, но победы не одержал. Несколько лет возглавлял институт естественных наук крупнейшего орловского вуза - ОГУ им. Тургенева.