Орловец, пытавшийся убить жену и ее приятеля, проведет в тюрьме более 8 лет Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор жителю Болховского района, который пытался расправиться со своей женой и ее приятелем. Конфликт на почве ревности произошла в мае 2020 года.

Согласно установленным данным, сначала мужчина напал на свою супругу с топором и кухонным ножом. Затем отправился выяснять отношения со своим соперником. Во время разговора в его машине, он накинул ему ремень на шею, а затем ударил канцелярским ножом. Пострадавшему чудом удалось дать отпор и выбраться из автомобиля. Но ревнивый муж не думал сдаваться, сел за руль и переехал мужчину. Кроме того, он отобрал у него телефон.

Эта история могла бы закончиться трагедией, если бы не подоспевшие во время медики. И жена ревнивца и его соперник выжили.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправиттельной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.