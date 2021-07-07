Женщина и ребенок пострадали в лобовом ДТП на орловской дороге

Ребенок и женщина пострадали в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Женщина и ребенок пострадали при ДТП на орловской дороге. На трассе "Орел-Ефремов" легковой автомобиль "ВАЗ" вылетел на встречную полосу и протаранил малолитражку "Дэу Матиз".

Автомобильная авария случилась днем во вторник, 6 июля. По упомянутой выше дороге в Новосильском районе на отечественной "двенадцатой" ехал 37-летний водитель. Навстречу двигалась иномарка "Дэу", управляла ей женщина-водитель 37 лет. Российская легковушка выехала в районе 85 километра на полосу встречного движения, увернуться от удара водителю "Дэу" не удалось.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ", шестилетняя девочка, получила телесные повреждения, она отпущена. Водитель автомобиля "Дэу" также получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.