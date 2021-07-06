По каким адресам в Орле не будет горячей воды в ближайшие дни

В Орле временно отключили горячую воду на нескольких улицах Фото: Архив "КП"

В Орле в ближайшие дни без горячего водоснабжения останутся жители многоквартирных домов в разных районах города. График отключений 6 июля 2021 опубликовала горадминистрация.

С сегодняшнего утра и до 21.00 7 июля подача горячего водоснабжения приостановлена в дома, питающиеся от котельной по Бульвару Победы 2а.

До 17.00 8 июля не будет горячей воды у жителей домов, питающихся от котельной по улице 6-й Орловской дивизии, 14.

До 17.00 19 июля без горячего водоснабжения остались жильцы многоэтажек, ресурс в которые поступает от котельной ул. Спивака, 85.

Также сегодня в течение дня не будет горячей воды у орловцев, в чьи дома она поступает от котельных по адресам Комсомольской, 206 а и Маяковского, 62 а. По плану, вернуться ресурс в эти дома должен после 17.00 вечера 6 июля.

По информации диспетчеров ресурсоснабжающих организаций, отключения плановые.