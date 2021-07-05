В Ливнах откроется инклюзивная спортивная площадка для детей. Фото Светланы Черенковой

На этой неделе, 8 июля, в Городском парке культуры и отдыха города Ливны состоится открытие инклюзивной спортивной площадки для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Площадку сделали с помощью президентского гранта.

В проект Ливенской епархии было вложено три миллиона рублей. За счет этих средств в парке появились специальное покрытие, игровые снаряды и тренажеры, на которых смогут заниматься как обычных детей, так и ребята с ОВЗ.

- Все объекты спортплощадки без острых углов. Кроме того, они оснащены силовыми ограничителями. На площадке уложено резиновое покрытие, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области со ссылкой на руководителя проекта Светлану Черенкову.

Открытие состоится в четверг в 12:00.