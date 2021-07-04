Ярмарка с площади Жукова в Орле переедет из-за начинающегося ремонта

Ярмарка с площади Жукова временно переедет из-за ремонта территории Фото: Архив "КП"

В Орле начинается ремонт площади Жукова. Для жителей он будет чреват некоторыми неудобствами: ярмарка выходного дня временно переедет.

Приводить в порядок площадь начнут уже в ближайшие дни, а завершиться работа должна будет к концу ноября 2021. Обойдется ремонт больше чем в 71 миллион рублей.

- Территорию замостят плиткой, установят лавочки, урны, светильники, обустроят клумбы, высадят деревья. Предусмотрен и монтаж системы видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Что касается ярмарки, то временно она будет проходить по адресу улица Лескова, 19б (площадка рядом с заводом "Протон"). Ехать за фермерскими продуктами орловцам придется туда со следующих выходных, 10 июля. Как сообщают в городской администрации, после ремонта площади "Хлебосольный выходной" вновь вернется на прежнее место.