Под Орлом «Калина» сбила на обочине велосипедиста. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Во вторник, 29 июня, неподалеку от поселка Новообразцово в Орловском районе произошла авария с участием велосипедиста. 46-летнего мужчину сбила отечественная легковушка.

ДТП случилось на шестом километре автодороги «Орел-Брянск» в районе половины четвертого часа дня. Велосипедист ехал по обочине в направлении Брянска, в это же время попутно ему ехал 46-летний водитель «Лады Калины». В какой-то момент легковушка врезалась в мужчину на велосипеде.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и места аварии был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.