Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2021 9:39

Под Орлом «Калина» сбила на обочине велосипедиста

46-летний мужчина попал в больницу
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Орлом «Калина» сбила на обочине велосипедиста. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Под Орлом «Калина» сбила на обочине велосипедиста. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Во вторник, 29 июня, неподалеку от поселка Новообразцово в Орловском районе произошла авария с участием велосипедиста. 46-летнего мужчину сбила отечественная легковушка.

ДТП случилось на шестом километре автодороги «Орел-Брянск» в районе половины четвертого часа дня. Велосипедист ехал по обочине в направлении Брянска, в это же время попутно ему ехал 46-летний водитель «Лады Калины». В какой-то момент легковушка врезалась в мужчину на велосипеде.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и места аварии был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.