На трассе «Орел-Тамбов» фура смяла попутный «Дэу Матиз»: есть пострадавшие

На трассе «Орел-Тамбов» фура смяла попутный «Дэу Матиз». Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

Утром в понедельник, 28 июня, в Орловском районе на 4 километре трассы «Орел-Тамбов» фура смяла попутный «Дэу Матиз». С места аварии в больницу доставили 48-летнего водителя легковушки и его 50-летнего пассажира.

На трассе «Орел-Тамбов» фура смяла попутный «Дэу Матиз». Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

Серьезное ДТП произошло в районе одиннадцати часов утра. 51-летний водитель большегруза «ДАФ» ехал со стороны Орла в направлении Ливен. В какой-то момент он врезался в ехавший впереди «Дэу Матиз».

На трассе «Орел-Тамбов» фура смяла попутный «Дэу Матиз». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Удар по легковушке был такой силы, что ее заднюю часть полностью смяло. Искореженную машину отбросило в кювет, где она перевернулась. Доставать пострадавших помогали сотрудники МЧС.

Как сообщает Госавтоинспекция по Орловской области, в настоящее время водитель автомобиля «Дэу Матиз» и его пассажир госпитализированы. Выясняются обстоятельства происшествия.