В Орловском районе «Хонда» протаранила дорожное ограждение и опрокинулась. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 28 июня, в Орловском районе на 343 км трассы М-2 «Крым» произошла серьезная авария. С места ДТП с многочисленными травмами были госпитализированы два человека.

Авария случилась в районе часа ночи. Автомобиль «Хонда Цивик» направлялся в сторону Орла, но в какой-то момент его понесло в сторону металлического дорожного ограждения. Удар был такой силы, что машина опрокинулась и ее части раскидало по дороге.

Извлекать людей из машины пришлось спасателям МЧС. На месте также работали медики и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливается личность водителя «Хонда».

Авария на 343 км трассы М-2 «Крым» в Орловской области 28 июня 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области

- «Хонда Цивик» управлял неустановленный водитель. В результате ДТП два пассажира, 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, получили телесные повреждения и были госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. В результате шесть человек получили травмы.