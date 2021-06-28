В Мценске мотоциклист сбил шестилетнего мальчика и скрылся. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске в воскресенье, 27 июня, под колесами мотоцикла пострадал шестилетний мальчик. Ребенок переходил дорогу, когда на него вылетел мотоциклист.

Авария произошла в половине девятого часа вечера возле дома № 27 по улице Кузьмина. Водитель мотоцикла с места ДТП скрылся.

- Шестилетний мальчик в результате ДТП получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими. Травмы получили пять человек.