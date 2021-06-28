За выходные в Орловской области произошло 18 пожаров. Фото: региональное ГУ МЧС России

За минувшие выходные, 26 и 27 июня, в Орловской области было зафиксировано 18 пожаров, в ликвидации которых участвовали сотрудники МЧС. В эпицентре возгораний оказались чердаки, мансарды и дачные домики.

Так, ночью 26 июня огонь охватил жилой дом в селе Вожово Кромского района. Пожар был такой силы, что сгорело 96 квадратных метров кровли. По предварительным оценкам специалистов регионального ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.

В этот же день пожар произошел в СНТ «Тайное» Орловского района. Здесь огонь охватил дачный дом. Строение выгорело на площади 6 квадратных метров, полностью сгорела кровля. Причины пожара выясняются.

В ночь с воскресенья на понедельник также не обошлось без возгораний. Почти в начале первого часа ночи 28 июня в Ливнах пожарные отстояли от огня жилой дом, расположенный рядом с горящей хозпостройкой. В хозпостройке выгорело 60 квадратных метров чердачного помещения.

- Также ночью 28 июня, в 1:20 часов, на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Глазуново Мценского района. В результате пожара сгорела мансарда дома на площади 48 квадратных метров. От огня спасены рядом стоящие гараж и хозяйственная постройка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших в пожарах нет.